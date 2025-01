VIAGEM

Lista com melhores lugares para se viajar sozinho inclui um único destino sul-americano; confira

Levantamento, que inclui 25 destinos ao todo, foi feito com base nas avaliações de viajantes de todo o mundo

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2025 às 08:55

Cusco, no Peru Crédito: Shutterstock

Cusco, no Peru, é o único destino sul-americano presente no ranking dos melhores lugares para viajar sozinho em 2025, divulgado pela plataforma Tripadvisor. O levantamento, que inclui 25 destinos ao todo, foi feito com base nas avaliações de viajantes de todo o mundo entre outubro de 2023 e setembro de 2024. >

O topo da lista é dominado por cidades asiáticas, com Seul, na Coreia do Sul, ocupando o primeiro lugar, seguida por Katmandu, no Nepal, que ficou com a segunda posição. Cusco aparece logo em seguida, em terceiro lugar, destacando-se entre as cidades mais recomendadas para viajantes solitários.>

Cusco, conhecida por sua rica história como antiga capital do Império Inca, é um destino que respira cultura e tradição. Os visitantes podem explorar igrejas e palácios barrocos erguidos sobre as ruínas incas, além de aproveitar a vibrante cena gastronômica e artística da cidade.>

Outros destinos notáveis da lista incluem Bangkok, na Tailândia, famosa por seus templos e vida noturna, e Osaka, no Japão, que combina história e modernidade com uma gastronomia de renome mundial. Dubai também se destaca por sua fusão de luxo e tradição, oferecendo passeios no deserto e vistas deslumbrantes dos arranha-céus.>

Esses destinos, que vão de grandes metrópoles a cidades históricas, foram escolhidos com base nas experiências compartilhadas por quem viajou sozinho para esses locais, proporcionando um guia para quem busca aventura e descoberta em 2025.>

Veja a lista com os 25 escolhidos:>