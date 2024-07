VENEZUELA

Maduro comemora vitória nas urnas e sugere ataque cibernéticos dos EUA

Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informou que Maduro está matematicamente o vitorioso do pleito, com 51,2% dos votos

O presidente reeleito da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o sistema eleitoral do país é exemplar. Após cinco horas sem divulgar nenhuma parcial, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informou na madrugada desta segunda-feira que Maduro é matematicamente o vitorioso do pleito, com 51,2% dos votos, com 80% da apuração concluída.