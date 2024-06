É PROIBIDO?

Mãe relata perseguição após registrar filho como "Lúcifer" em homenagem à série da Netflix

"Lúcifer" também já foi registrado no Ceará e virou alvo de disputa judicial

Publicado em 13 de junho de 2024 às 20:04

Pessoas taxaram a criança de "aberração" e que a atitude da mãe era ilegal Crédito: Reprodução/Redes sociais

No Reino Unido, uma mãe vem sofrendo ataques após escolher um nome "incomum" para registrar o filho. Ronni Lily, de 27 anos, deu à luz ao quarto filho e decidiu chamá-lo de Lúcifer Ashley. Fato gerou revolta na cidade em que a família vive e Ronni tem sido perseguida e criticada pela escolha. Ela relata ainda ofensas direcionadas ao filho.

Conforme revelado pelo portal inglês The Sun na segunda-feira, 10 de junho, a escolha do nome se deu quando Ronni Lily estava na 16ª semana de gestação. O nome foi decisão conjunta com o cônjuge, Brad.

O casal, residente na cidade de Birmingham, que já é pai de outras três crianças, não é religioso. A escolha do nome o filho aconteceu em 2023, quando Brad assistia a série Lúcifer, produzida e distribuída pela Netflix. Por ter gostado da produção, o pai sugeriu o nome, que foi aceito por Lily.

Ronni Lily relata que sofreu ataques de conhecidos e na internet ao escolher "Lúcifer" como nome do filho

Ao The Sun, Ronni Lily relata que, ao anunciar o nome do bebê, parentes e conhecidos criticaram ferozmente a decisão e atacaram a criança chamando-a de "aberração". O bebê nasceu no dia 20 de janeiro, e mesmo com apenas 4 meses de vida, já é alvo de preconceito e discriminação. A onda de ataques se fortaleceu depois que ela anunciou o nascimento de Lúcifer em um grupo de mães na internet. Membros do grupo taxaram a escolha como "ilegal" e "cruel".

Ronnie Lily segue argumentando que "não há nada de negativo" no nome do filho e que, apesar dos ataques vindos de familiares e pessoas próximas, muitos a elogiaram pela atitude e consideraram nomear os futuros filhos com "Lúcifer".

Ela conclui afirmando que o nome do caçula combina os nomes dos outros três filhos chamados Lola, de 6 anos, Lincoln, 3, e Lilac, 2.

"Lúcifer" também já foi registrado no Ceará e virou alvo de disputa judicial

Na cidade de Nova Olinda, no Ceará, a 560 quilômetros de Fortaleza, uma mulher deu entrada em um processo para mudar o nome do próprio neto, chamado Lúcifer. A razão por trás da troca de nome seria a associação para com o "diabo".

Na época de abertura do processo, em fevereiro de 2022, o bebê estava sob a guarda da avó, devido ao progenitor da criança ter assassinado a companheira e o próprio pai a golpes de machado.

"Lúcifer" é de fato um nome ilegal para bebês? Lei brasileira dá aos registradores a responsabilidade de aceitar ou recusar

Apesar da atitude de Ronnie e Brad ter sido rotulada de "ilegal", o Reino Unido não dispõe de leis que listem nomes proibidos para crianças. Porém, nomes que sejam obscenos, numerais e/ou difíceis de pronunciar usualmente são rejeitados pelos cartórios.

No Brasil ocorre algo semelhante. No País não há quaisquer listas de nomes proibidos, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

Porém, fica a cargo do registrador do cartório aceitar ou negar nomear a criança cujo os pais queiram utilizar "prenomes suscetíveis de expor ao ridículo", conforme o artigo 55 da Lei 6.015/1973.

Em janeiro de 2023, o cantor Seu Jorge e a terapeuta Karina Barbieri desejavam nomear o filho de "Samba". A ação, contudo, foi prontamente negada pelo 28° Cartório do Jardim Paulista, em São Paulo. Dias depois do ocorrido, conforme divulgado pelo g1, o cantor conseguiu a liberação após escrever uma carta à Arpen explicando os motivos de batizar o filho com o nome "Samba".

Origem do termo "Lúcifer": significado do nome vai além do sentido religioso

O termo "Lúcifer" é de origem latina e significa "portador de luz". A palavra também é utilizada para nomear o planeta Vênus, também alcunhado de "estrela da manhã". Devido ao forte brilho que apresenta nos momentos anteriores ao nascer do sol, o astro é o segundo objeto mais brilhante no céu noturno, atrás apenas da Lua.