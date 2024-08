IRÃ

Médicos removem 452 objetos de metal do estômago de homem

Um grupo de médicos do Hospital Imam Khomeini, na cidade de Ahvaz, no Irã, perto da fronteira com o Iraque, extraíram 452 pequenos objetos de metal do estômago de um homem de 36 anos. Aproximadamente 2,9 kg de parafusos, porcas de metal, chaves, placas e outras peças, bem como pedras, foram encontrados no corpo do paciente, que apresentou queixas de dor abdominal crônica, vômitos frequentes e intolerância a líquidos e alimentos, devido à obstrução da saída gástrica, segundo revelaram uma radiografia e uma endoscopia. As informações foram publicadas em artigo no Journal of Medical Case Reports.