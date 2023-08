'Meu marido me engravida todos os anos para que eu não menstrue', diz influencer

Menstruar é um inconveniente que pode ser contornado através de alguns métodos, mas a influencer Chantel Schnider adotou o mais ortodoxo: engravidar a cada ano.



A canadense classifica o ciclo menstrual como algo "miserável". As sucessivas fugas já renderam a ela dois filhos, além da gravidez do terceiro.



Ela detalhou a inusitada medida de prevenção de menstruação em um vídeo com 4,4 milhões de visualizações.



"Quando ele a engravida todo ano para você não ter que lidar com a menstruação", declarou a criadora de conteúdo, que tem mais de 660 mil seguidores no TikTok e mais 150 mil no Instagram.