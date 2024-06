PESQUISA

Microplásticos são encontrados em pênis humanos pela primeira vez

Pesquisadores dos Estados Unidos e da Alemanha encontraram sete tipos diferentes de microplásticos em pênis humanos, em quatro das cinco amostras de tecido retiradas de cinco homens diferentes, segundo estudo publicado no Sexual Medicine Journal, da Nature.

De acordo com a publicação, a proliferação de microplásticos representa o aumento da crise ambiental e de saúde. Estes plásticos minúsculos medem menos de 5 mm de diâmetro, e se infiltraram nos ecossistemas, penetrando em produtos comumente consumidos, como frutos do mar, sal marinho e bebidas engarrafadas.

O tamanho desses resíduos faz com que haja interação química com fluídos e tecidos fisiológicos, o que levanta preocupações de bioacumulação e toxicidade. O trabalho explica que a exposição dos humanos aos microplásticos ocorre de três formas: ingestão, inalação e contato com a pele.