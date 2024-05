FORA DO AR

Milei retira do ar sites e perfis de rádios e TV públicas da Argentina

O governo da Argentina de Javier Milei retirou do ar, nessa terça-feira (21), os sites e perfis das redes sociais de veículos públicos de comunicação do país, entre eles, a Televisón Pública, a Radio Nacional da Argentina, além de diversas emissoras do interior.