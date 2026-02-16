LEGADO INESQUECÍVEL

Morre ator lendário do Poderoso Chefão que foi vencedor de Oscar

Ao todo, ele recebeu sete indicações ao prêmio da Academia de Hollywood

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:53

Morre ator lendário do Poderoso Chefão que foi vencedor de Oscar Crédito: Getty Images

Morreu nesse domingo (15), aos 95 anos, o ator lendário Robert Duvall. Ele estava em casa, em Middleburg, Virgínia, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira (16) por sua esposa, Luciana Duvall. "Ontem nos despedimos do meu amado marido, amigo querido e um dos maiores atores do nosso tempo. Bob morreu em casa, de forma tranquila, cercado de amor e carinho", escreveu a atriz, em publicação no Facebook. A causa da morte não foi revelada.

Vencedor de um Oscar de melhor ator por interpretar um cantor country no filme "A força do carinho" (1983), no qual ele mesmo cantou as músicas, o americano era conhecido pela participação em "O poderoso chefão" 1 e 2 e outros diversos clássicos do cinema. Duvall interpretou de forma memorável o principal conselheiro da família Corleone em "O Poderoso Chefão", de Francis Ford Coppola, conquistando sua primeira das sete indicações ao Oscar pelo filme de 1972. Ao todo, ele recebeu sete indicações ao prêmio da Academia de Hollywood.

Na postagem, Luciana ressalta que, para o mundo, Robert Duvall era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Mas, para ela, ele era tudo. "Ele amava profundamente o que fazia e também os personagens que interpretava. Gostava de uma boa refeição e de estar com as pessoas, conversando e compartilhando momentos. Em cada papel, Bob se dedicava totalmente aos personagens e à verdade humana que eles representavam. Assim, deixou algo duradouro e inesquecível para todos nós".

Em mais de sete décadas de trabalhos no teatro, na TV e no cinema, Duvall estrelou filmes icônicos como "A conversação" (1974), "Rede de intrigas" (1976), "Apocalipse now" (1979) e "Um homem fora de série" (1984). Sua última indicação ao Oscar aconteceu no drama de tribunal "O juiz" (2015), no qual contracenou com Robert Downey Jr. e Billy Bob Thornton.

Ele foi revelado no cinema no começo dos anos 1970, mas antes disso, já tinha começado a carreira no teatro nos anos 1950. Logo depois de estrear na telona, não demorou muito tempo pra ficar conhecido do grande público. Em 1972 ganhou o papel que o alçou ao estrelato com o público e com a crítica. Tom Hagen, braço direito do chefe mafioso de "O poderoso chefão" (1972), lhe valeu sua primeira indicação ao Oscar.

Duvall voltou ao personagem na continuação, mas não apareceu na conclusão da trilogia por um desentendimento com os produtores em relação ao pagamento. "Eu falei que trabalharia facilmente se pagassem a (Al) Pacino o dobro do que me pagavam. Tudo bem. Mas não três ou quatro vezes, que era o que eles pagavam", afirmou, em entrevista ao programa "60 minutes", em 2004.

A vitória no prêmio da Academia, como melhor ator, aconteceu com a performance como uma ex- estrela da música country que destrói a carreira e a relação com sua esposa e sua filha por causa do alcoolismo no drama "A força do carinho" (1983). Seu último trabalho como ator em um filme foi uma participação em "O pálido olho azul" (2022), mistério estrelado por Christian Bale.