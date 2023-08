Morre o cachorro Balltze, famoso por memes virais

Um dos cachorros mais famosos das redes sociais, Balltze morreu nesta sexta-feira (18). O meme canino, da raça shiba-inu, tinha 12 anos e enfrentava uma pancreatite.



O anúncio da morte foi feito no perfil oficial do cachorro no Instagram. Segundo a publicação, o falecimento ocorreu durante uma cirurgia.



“Acredito que ele está correndo no céu e comendo muita comida deliciosa com seus novos amigos”, dizia a legenda.