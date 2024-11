CHINA

Motorista mata 35 pessoas após ficar insatisfeito com pedido de divórcio

O homem foi encontrado no carro inconsciente, com o pescoço perfurado por golpes de faca que ele teria praticado em si mesmo

Um motorista matou 35 pessoas e feriu outras 43 na cidade Zhuhai, no sul da China. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (11), quando o condutor de 62 anos, identificado como Fan, atropelou as pessoas em um centro esportivo com sua SUV. As informações são do South China Morning Post.

O incidente ocorreu por volta das 19h50, momento em que as vítimas estavam se exercitando no local. A polícia local não nomeou nenhum dos atingidos. O homem foi encontrado no carro inconsciente, com o pescoço perfurado por golpes de faca que ele teria praticado em si mesmo. Os policiais ainda não tem certeza da motivação, mas informações preliminares indicam que o motorista estava insatisfeito com a divisão de bens do processo de divórcio pelo qual estava passando.