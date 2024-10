VIOLÊNCIA SEXUAL

Mulher confessa que abusou de dois adolescentes de 15 anos em hotel nos EUA

Uma garçonete de 38 anos abusou sexualmente dois adolescentes de 15 anos em um hotel em Roseville, no Minnesota, nos Estados Unidos. O crime aconteceu no dia 14 de janeiro, mas a suspeita só confessou na última sexta-feira (4).

Alison Schardin, 39, estava hospedada com o marido e os filhos no hotel. No mesmo local, estava um time masculino de hóquei do Colorado. Dois adolescentes da equipe estavam em uma banheira de hidromassagem do local.