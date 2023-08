Mulher é multada por se defender em 'excesso' durante agressão sexual

Uma jovem de 25 anos foi surpreendida com uma multa após lutar de forma "excessiva" contra um homem que a atacou sexualmente, na Turquia. Milica Živković era a vítima da situação, mas saiu do tribunal com uma punição da Justiça.



No começo de agosto, a moça voltava para casa com um amigo, quando um homem agarrou o queixo da jovem, e partiu para a parte íntima de Milica. Para se defender, ela deu um murro com o punho fechado, defesa que aprendeu treinando kickboxing.