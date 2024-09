MUNDO

Mulher finge interesse em comprar Porsche, atropela dono e foge com o carrão; veja vídeo

Polícia Regional de Peel anunciou que está à procura da criminosa.

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 17:25

Mulher fingiu que estava esperando o pai Crédito: Reprodução

Uma mulher roubou um carro do modelo Porsche Cayenne em Mississauga, nos arredores de Toronto, no Canadá. Ela viu o anúncio do veículo num site de vendas e marcou um encontro com o proprietário do veículo na casa dele, para negociar a venda.

Ao chegar ao local, ela disse ao dono do Porsche que estava "esperando o seu pai", que entende de carros. Enquanto o suposto homem não chegava, ela pediu para entrar no veículo e testá-lo. O proprietário consentiu.

Ao entrar no carro, a mulher trancou as portas, engatou a ré e derrubou o dono do Porsche, fugindo em alta velocidade.