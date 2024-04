ENCONTRADA TRÊS MESES DEPOIS

Mulher morre após entrar em rio congelado para salvar cachorro

Amanda entrou no rio perto de Anchorage, Alasca, nos Estados Unidos, para salvar Groot, seu cachorro. Ela deixa quatro filhos e o marido, segundo a emissora local KTUU. Depois de três meses de buscas, o corpo foi achado no último dia 24 de março.

No dia do acidente, Amanda estava com o marido, Brian, e os dois passeavam com o cachorro. O animal parou para tomar água no rio, mas acabou caindo.