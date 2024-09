EUA

Na ONU, Biden reitera apoio à Ucrânia e defende fim da guerra na Faixa de Gaza

O democrata reconheceu as dificuldades nas guerras da Ucrânia e em Gaza, mas disse olhar para o mundo "com esperança". Segundo ele, todas as nações devem se unir contra a violência e guerras globais. "É hora de trazer os reféns para casa e acabar com a guerra em Gaza", reforçou Biden ao também defender a criação de um Estado da Palestina. "Os palestinos devem viver em paz, em um Estado próprio".