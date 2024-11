PESQUISA

Não é a segunda! Matemáticos apontam qual o pior dia da semana

Monitoramento foi feito por vários anos pelos pesquisadores

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 14:31

Qual o pior dia da semana? O senso comum pode indicar que seja a segunda-feira, quando os trabalhadores retomam suas rotinas de labor após o final de semana, mas um pesquisa coordenada por matemáticos do projeto Hedonometer, da Universidade Vermont (EUA), concluiu que a quarta-feira é o dia que traz mais negatividade às pessoas.

Para chegar à conclusão, os pesquisadores Peter Dodds e Chris Danforth coletaram mais de 50 milhões de posts feitos por dia no antigo Twitter, hoje X, de 2008 a 2023. Os posts mais negativos eram escritos na rede social justamente às quarta-feiras. Além disso, eles incluíram na base de dados informações de letras de música, livros e notícias.

Foram incluídos 5 mil verbetes mais comuns em inglês coletados no Google Books, notícias do The New York Times, letras de músicas pela plataforma Music, além do mencionado Twitter.

Cada palavra recebeu uma nota em uma escala de positividade. Eles usaram uma ferramenta de machine learning para contabilizar o nível de felicidade atribuído a cada palavra, levando em conta os equivalentes em 10 idiomas, o português incluído. A nota 1 ia para as palavras mais tristes e a 9 para as mais alegres nessa régua.

Os pesquisadores então conseguiram chegar a uma média para cada dia, a partir dos eventos diários e das reações das pessoas na rede. A maioria das negatividades era compartilhada nas redes sociais na quarta. As mensagens com maior felicidade, sem surpresa, ficam para o final de semana.

"Os fins de semana tendem a ser relativamente felizes e a quarta é o dia mais triste. A experiência diária das pessoas se reflete de alguma maneira no que estão dizendo. E este é o caso especialmente no Twitter, acreditamos", explicou Danfoth ao The Telegraph, em 2009, ainda no início da pesquisa.

Os pesquisadores acreditam que no início da semana, na segunda, as pessoas ainda retém um pouco da animação do final de semana. A terça também ainda tem mais mensagens positivas. Na quarta chega-se ao pior momento, mas depois disso as mensagens positivas vão subindo progressivamente, até alcançar o ápice no sábado.

