SUCESSÃO

Não vai surpreender se for um papa africano ou asiático, diz cardeal que estará no conclave

Arcebispo de SP, cardeal dom Odilo Scherer disse que conclave que elegerá sucessor do papa Francisco será mais internacionalizado

Após a morte do papa Francisco, o cardeal dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, disse em coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (21/4), que a Igreja Católica tem feito um processo de abertura para fora do continente europeu nas últimas décadas e que “ninguém deveria se surpreender” se o próximo pontífice escolhido for um cardeal africano ou asiático, o que seria inédito.>

Dom Odilo fez parte do conclave que elegeu Francisco como sucessor do papa Bento XVI, em 2013, e chegou a ser cotado à época para assumir o papado. Ele comentou que, 12 anos depois, o conclave deverá ser melhor representado por países de fora da Europa, o que poderá influenciar a escolha do novo papa. Ao ser questionado pelo Metrópoles, Odilo disse que “o colégio dos cardeais hoje está muito mais internacionalizado do que antes” e que esse processo de abertura começou nos anos 1950 e se intensificou nas últimas décadas.>