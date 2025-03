AJUDA

Navio chinês resgata brasileiros em alto mar no Nordeste: 'Sorte'

Barco afundava após sofrer avarias no casco

Um drama no alto mar terminou com final feliz quando o navio cargueiro Amis Unicorn resgatou seis homens - cinco brasileiros e um holandês - que lutavam pela vida em uma balsa salva-vidas inflável no dia 15 de março, na altura do litoral de Sergipe. O grupo havia abandonado seu pequeno pesqueiro, que afundava progressivamente após sofrer avarias no casco durante a viagem de Itajaí (SC) para o Rio Grande do Norte. >