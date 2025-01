EUA

Nem Lula, nem Bolsonaro: veja quem vai representar o Brasil na posse de Trump

Novo presidente será empossado nesta segunda (20)

Antes de sua nomeação como embaixadora nos Estados Unidos, Viotti teve destaque em vários cargos importantes no Ministério das Relações Exteriores, como diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais entre 2004 e 2006 e diretora do Departamento de Organismos Internacionais de 2006 a 2007. Sua carreira internacional inclui passagens relevantes, como sua atuação como embaixadora do Brasil na Alemanha de 2013 a 2016 e como chefe de gabinete do secretário-geral da ONU, António Guterres, entre 2017 e 2022. Ela também foi embaixadora permanente do Brasil na ONU de 2007 a 2013, além de ter presidido o Conselho de Segurança da ONU nos anos de 2010 e 2011, e chefiado a delegação brasileira nesse conselho.