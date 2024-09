APÓS DEBATE

Nos EUA, Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris após debate presidencial

Taylor Swift, uma das maiores estrelas da indústria musical, expressou publicamente apoio à candidata democrata Kamala Harris poucos minutos após o fim do debate terminar na noite de terça-feira. "Acho que ela é uma líder talentosa e equilibrada, e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos guiados pela calma e não pelo caos", escreveu a cantora em um post no Instagram, que incluía um link para um site de registro de eleitores.

A cantora assinou a mensagem como "Mulher dos gatos sem filhos", uma referência direta a comentários feitos pelo candidato à vice-presidente de Donald Trump, J.D. Vance, que em 2021 disse que mulheres sem filhos não terem o mesmo interesse no futuro do país.

Um alto funcionário da campanha de Kamala disse que à agência Associated Press que o apoio da cantora não foi coordenado com a campanha. Tim Walz, companheiro de chapa de Harris, pareceu saber do apoio no meio de uma entrevista ao vivo na MSNBC. Quando Rachel Maddow leu o texto, Walz sorriu e deu um tapinha no peito. "Foi eloquente. E foi claro", disse Walz. "E é esse tipo de coragem que precisamos na América para nos posicionarmos."