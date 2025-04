IMIGRAÇÃO

Número de brasileiros barrados em Portugal aumenta mais de 700% com mudanças em regras

85% das recusas de entrada no país em 2024 foram de brasileiros, que lideram ranking

O número de brasileiros barrados na entrada em Portugal saltou 721% em um ano, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2024. Em 2023, foram 179 recusas; no ano passado, o número subiu para 1.470. Os dados revelam que 85% das 1.728 recusas de entrada no país em 2024 foram de brasileiros, colocando o Brasil no topo da lista, seguido por Angola, com 274 casos. >