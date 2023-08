Número de mortos em incêndio no Havaí sobe para 93

Autoridades do Condado de Maui, no Havaí (EUA), informaram que o número confirmado de mortes no incêndio que atingiu a ilha subiu a 93. É o incêndio florestal mais mortal nos Estados Unidos em mais de 100 anos.



De acordo com os órgãos oficiais, há pelo menos 2,2 mil estruturas destruídas ou danificadas apenas em West Maui, e 86% delas eram residências. "As perdas se aproximam de US$ 6 bilhões", disse Green, acrescentando que levaria "uma quantidade incrível de tempo" para se recuperar.