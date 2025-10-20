Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:36
A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, Amazon Web Services (AWS), apresentou apagão nesta segunda-feira (20/10), o que causou problemas e interrupções em diversos sites e aplicativos populares, como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video.
De acordo com o site Downdetector, as instabilidades começaram na manhã desta segunda. A própria AWS informou estar investigando o “aumento nas taxas de erro e latências em diversos serviços da AWS”. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, informou a AWS.