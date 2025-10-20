FORA DO AR

Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Segundo o site Downdetector, as instabilidades começaram na manhã desta segunda-feira (20/10)

Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:36

Amazon Crédito: Reprodução

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, Amazon Web Services (AWS), apresentou apagão nesta segunda-feira (20/10), o que causou problemas e interrupções em diversos sites e aplicativos populares, como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video.