Nuvem da Amazon tem apagão e derruba aplicativos pelo mundo

Segundo o site Downdetector, as instabilidades começaram na manhã desta segunda-feira (20/10)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:36

Amazon
Amazon Crédito: Reprodução

A plataforma de serviços em nuvem da Amazon, Amazon Web Services (AWS), apresentou apagão nesta segunda-feira (20/10), o que causou problemas e interrupções em diversos sites e aplicativos populares, como Snapchat, Fortnite, Facebook e Prime Video.

De acordo com o site Downdetector, as instabilidades começaram na manhã desta segunda. A própria AWS informou estar investigando o “aumento nas taxas de erro e latências em diversos serviços da AWS”. “Estamos trabalhando em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação”, informou a AWS.

Leia a matéria completa no Metrópoles, parceiro do CORREIO

