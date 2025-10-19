FENÔMENO

Sol ficará escondido por 6 minutos no maior eclipse solar do século; saiba quando será

O mais longo registrado até hoje ocorreu em 1955 e teve duração de 7 minutos e 8 segundos

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 18:45

Eclipse Crédito: Shutterstock

Embora a maioria seja visível apenas em algumas áreas do planeta, em média, ocorrem de dois a cinco eclipses solares por ano. Geralmente, a duração do eclipse é de apenas alguns minutos. O mais longo registrado até hoje ocorreu em 1955 e teve duração de 7 minutos e 8 segundos. O feito foi parar no Guinness Booking. O eclipse solar mais longo desse século irá acontecer no dia 2 de agosto de 2027 com cerca de 6 minutos e 23 segundos de totalidade.

De acordo com as simulações da Nasa, o fenômeno será visível de forma parcial em partes da Europa, África e Ásia. Agora, para observar o eclipse solar total, só será possível dentro de uma faixa que atravessará dez países, incluindo Espanha, Egito, Arábia Saudita e Somália. Como ele será o eclipse solar com maior duração, ele já está ficando conhecido entre astrônomos como o eclipse do século.

A duração depende de fatores como a distância entre a Terra e a Lua e a posição da observação na superfície terrestre. Essa longa duração será resultado de um alinhamento quase perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol, tornando o evento mais longo desse século. A previsão é que o próximo com duração tão longa acontecerá em 2186 então o de 2027 é um evento único para nós.

Embora o do ano que vem seja o maior do século, o maior eclipse solar já observado ocorreu em 30 de junho de 1973. Enquanto no solo, o eclipse durou cerca de 7 minutos, os cientistas “perseguiram” a sombra da Lua acompanhando o movimento do eclipse e garantiu que dessa forma ele tivesse uma duração de 74 minutos. Isso só foi possível graças a uma missão científica a bordo do jato supersônico Concorde.

Essa estratégia permitiu que os pesquisadores observassem o fenômeno por mais de uma hora contínua. Isso foi essencial para que os pesquisadores coletassem dados sobre a coroa solar e o comportamento da luz por mais de 1 hora. Eclipses solares funcionam como laboratórios para estudar a coroa solar em detalhes porque o brilho da superfície solar não atrapalha a observação.

Os eclipses solares acontecem quando a Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol, bloqueando parcialmente ou totalmente a luz solar. Com isso, a Lua acaba projetando uma sombra na superfície do planeta Terra e formando a umbra e a penumbra. Esse alinhamento só é possível durante a fase de Lua Nova e depende da posição dos três objetos. Quando o alinhamento é perfeito, temos um eclipse solar total e quando não, ocorre um eclipse parcial ou anular.

Um eclipse ocorre quando há três objetos alinhados e um deles tampa a luz de um dos objetos criando uma sombra no outro. Isso é comum no Universo e na Terra há dois tipos de eclipses: lunar e solar. Enquanto o lunar, a Terra é responsável por criar a sombra na Lua e esconder o Sol. O solar ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol, bloqueando total ou parcialmente a luz solar que chega ao planeta.

Para acontecer um eclipse solar, é importante que a Lua esteja entre os dois objetos e isso acontece na fase de Lua Nova. Já a Lua Cheia, a Lua está no lado oposto ao do Sol sendo impossível criar um eclipse. Dependendo do alinhamento entre os três objetos, podem ocorrer três tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular.

O total acontece quando o Sol é completamente coberto pela Lua, o parcial acontece quando apenas parte dele é obscurecida e o anular acontece quando a Lua cobre o centro do Sol, deixando um anel brilhante ao redor. A duração e a visibilidade do eclipse variam conforme a posição do observador na Terra e a distância entre os corpos celestes.