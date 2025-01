USO DE GRAMPOS TELEFÔNICOS

O acordo milionário que fez Príncipe Harry encerrar processo contra jornal

Ele ainda recebeu pedido público de desculpas e celebrou: 'Ninguém está acima da lei'

Carol Neves

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 13:59

Príncipe Harry Crédito: Shutterstock

O príncipe Harry e o conglomerado de mídia News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, chegaram a um acordo e encerraram o processo que começaria em Londres nesta terça-feira (21). O acordo foi alcançado após o grupo de mídia se desculpar publicamente com Harry e admitir que atividades ilegais ocorreram no "The Sun", um dos tabloides que faz parte do NGN. Embora o valor do pagamento não tenha sido revelado, agências internacionais informaram que a quantia seria de cerca de oito dígitos.

David Sherborne, advogado do Duque de Sussex, anunciou no Tribunal Superior de Londres que o NGN fez um "pedido de desculpas completo e inequívoco" pela "séria intrusão" na vida privada de Harry entre 1996 e 2011. Por anos, a empresa negou as alegações de práticas ilegais, apesar de ter desembolsado mais de 1 bilhão de libras (aproximadamente R$ 7,42 bilhões) em acordos para resolver casos relacionados a grampos telefônicos.

O acordo impede que o tribunal decida sobre as acusações de uso de grampos telefônicos e outras atividades ilegais, além de um suposto encobrimento envolvendo executivos de alto escalão do NGN.

Após o acordo, Harry e Tom Watson, ex-deputado e outro reclamante no caso, publicaram um comunicado dizendo que a admissão de culpa pelo NGN foi uma "vitória monumental". No texto, afirmaram: "Hoje, as mentiras foram reveladas. Hoje, os encobrimentos foram expostos. E o dia de hoje prova que ninguém está acima da lei. Chegou a hora da responsabilização."