CONCLAVE

O que explica a demora no anúncio da primeira votação no Vaticano

Fumaça preta saiu da chaminé quase 2h após o horário previsto

Tharsila Prates

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:50

Primeira fumaça foi preta Crédito: Reprodução/ Vatican News

O aumento no número de cardeais votantes, uma suposta falha em algum procedimento protocolar, uma pregação inédita antes da votação e cardeais estreantes no processo são alguns dos motivos apontados para a demora no anúncio da primeira votação desta quarta-feira (7), na Capela Sistina, em Roma.>

A fumaça preta - característica da falta de consenso entre os religiosos para a escolha do 267º pontífice da história da Igreja - só saiu da chaminé por volta das 16h (horário de Brasília ou 21h no horário em Roma) - 2 horas depois do previsto. A fumaça preta, no entanto, já era esperada, já que foi apenas a primeira votação.>

Desta vez, 133 cardeais participam do Conclave (a portas trancadas a chave, literalmente) ante os 115 de 2013, ou seja, 18 religiosos a mais, o que estendeu o tempo de votação.>

Além disso, a maioria deles está participando da votação pela primeira vez. Foi Francisco quem nomeou muitos deles, vindos de lugares mais diversificados, como Ásia e África, elevando o número de países representados de pouco mais de 30 para 71.>

Antes da votação deste primeiro dia, os cardeais ouviram uma pregação inédita do cardeal italiano Raniero Cantalamessa, pregador emérito da Casa Pontifícia, motivo que pode ter atrasado o rito.>

Para esta quinta-feira (8) estão previstas mais quatro votações, duas pela manhã e duas à tarde (no horário de Brasília). Se não houver consenso, ou seja, se um nome não for a vontade de dois terços dos cardeais (89), sairá novamente a fumaça preta. Se houver consenso, sairá a tão esperada fumaça branca da chaminé da Capela Sistina.>

O público só verá duas fumaças diárias: a primeira, por volta do meio-dia de Roma (7h em Brasília), e a segunda, prevista para as 17h30 em Roma (12h30 em Brasília). Francisco foi eleito no segundo dia de Conclave.>

Cerca de 45 mil pessoas estiveram na Praça São Pedro, no Vaticano, com o olhar fixo nessa chaminé, habitada de vez em quando por algumas gaivotas que frequentemente monopolizavam a atenção da multidão.>