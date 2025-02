TECNOLOGIA

OpenAI rejeita oferta de US$ 97,4 bilhões de Musk para comprar startup dona do ChatGPT

A proposta ocorre meses após o bilionário ter processado a OpenAI, alegando que a empresa estaria se desviando de sua missão origina

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 08:28

Elon Musk Crédito: Shutterstock

Um consórcio liderado por Elon Musk fez uma oferta de 97,4 bilhões de dólares (R$ 536 bilhões) para adquirir a organização sem fins lucrativos que controla a OpenAI, startup responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT, segundo informações divulgadas pelo The Wall Street Journal nesta segunda-feira (10). A proposta ocorre meses após o bilionário ter processado a OpenAI, alegando que a empresa estaria se desviando de sua missão original ao buscar se tornar uma entidade com fins lucrativos. >

Em resposta à oferta, Sam Altman, CEO da OpenAI, reagiu de forma irônica em uma postagem no X (antigo Twitter), rede social pertencente a Musk. Ele escreveu: "não, obrigado, mas compraremos o Twitter por 9,74 bilhões de dólares se você quiser." O comentário de Altman reflete a crescente tensão entre os dois empreendedores, que já foram parceiros na fundação da OpenAI em 2015. Musk deixou a empresa antes de seu grande crescimento, e em 2023 fundou a xAI, uma concorrente direta.>

A oferta do consórcio, que conta com o apoio da xAI, poderia resultar na fusão das duas empresas de inteligência artificial caso o acordo seja concretizado. No entanto, a transação enfrenta desafios significativos, incluindo questões antitruste e a necessidade de levantar uma quantia colossal de dinheiro. A OpenAI, avaliada em 157 bilhões de dólares em outubro de 2024, é uma das empresas privadas mais valiosas do mundo, o que torna a proposta de Musk ainda mais complexa.>

O processo judicial movido por Musk contra a OpenAI e Altman questiona a mudança de rumo da empresa, que inicialmente foi criada como uma organização sem fins lucrativos focada em desenvolver IA para o benefício da humanidade. Musk argumenta que os fundadores o abordaram para financiar uma entidade sem fins lucrativos, mas que agora a OpenAI está mais interessada em lucros. Ele declarou em um comunicado: "É hora de a OpenAI voltar a ser a força focada em segurança e código aberto para o bem que já foi. Vamos garantir que isso aconteça.">

Além da disputa com a OpenAI, Musk também está envolvido em polêmicas como líder do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do governo americano. Em menos de um mês, a autarquia já suspendeu os trabalhos da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e cortou financiamentos para projetos sociais, gerando críticas e controvérsias.>