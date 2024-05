VEJA VÍDEO

Padeiros batem recorde ao criar a maior baguete do mundo, com mais de 140 metros

Uma equipe de 12 padeiros de Suresnes, cidade do norte da França, estabeleceu um novo recorde mundial no último domingo, 5, ao preparar a baguete mais longa do mundo, com 140,53 metros de comprimento. O feito foi conquistado durante um evento da confederação francesa de padeiros e confeiteiros.