DURANTE DISCURSO NO VATICANO

Papa Francisco alerta contra legalização das drogas e chama traficantes de 'assassinos'

Francisco também destacou o impacto da produção e do tráfico das substâncias no meio ambiente

O Papa Francisco alertou contra a legalização das drogas e chamou traficantes de "assassinos" em discurso durante sua audiência semanal na praça de São Pedro, no Vaticano, nesta quarta-feira, 26. A fala do pontífice se deu no contexto do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1987 e celebrado nesta quarta-feira.