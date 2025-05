IGREJA

Papa Leão XIV reza missa inaugural e pede unidade para Igreja ser símbolo de paz

Mais de 100 mil pessoas ouviram cerimônia



Esther Morais

Estadão

Publicado em 18 de maio de 2025 às 08:55

Papa Leão 14 Crédito: Narcin Mazur/ cbcew.org.uk

O Papa Leão XIV prometeu trabalhar pela unidade para que a Igreja Católica se torne um sinal de paz no mundo. Ele ofereceu uma mensagem de comunhão em sua missa inaugural na Praça de São Pedro diante de aproximadamente 150.000 pessoas. Na multidão havia peregrinos, presidentes, patriarcas e príncipes. >

O bispo de Roma abriu oficialmente seu pontificado fazendo sua primeira volta no papamóvel pela praça. Leão XIV sorriu e acenou do fundo do carro, mas não parou para beijar bebês e a multidão>

Durante a missa, o pontífice pareceu se emocionar quando os dois símbolos do papado foram colocados sobre ele - o pálio de lã sobre seus ombros e o anel do pescador em seu dedo. Ele virou sua mão para olhar o anel e o selo e depois juntou as mãos à frente em oração.>