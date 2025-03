EUA

Passageiro é flagrado tentando embarcar em voo com tartaruga viva dentro da calça

Animal foi encontrado enrolado em uma toalha durante revista

Um homem foi detido no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey (EUA), após tentar embarcar com uma tartaruga viva escondida dentro da calça. O caso ocorreu durante uma revista de segurança realizada pela Administração para a Segurança dos Transportes (TSA). O alarme do scanner apitou ao detectar um objeto na região da virilha do viajante, que, ao ser questionado, retirou o animal enrolado em uma toalha azul. >