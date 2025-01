EUA

Perdoado por Trump é morto a tiros após discutir com policial em blitz

Morte aconteceu uma semana depois do perdão

Um homem perdoado pelo presidente Donald Trump na semana passada foi morto a tiros por um policial durante uma blitz de trânsito no domingo (26). Matthew Huttle, de 42 anos, havia sido preso e condenado por invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, em um ataque de eleitores insatisfeitos de Trump, revoltados com a derrota para o democrata Joe Biden. >

Huttle foi morto no fim de semana depois de discutir com um policial do condado de Jasper, em Indiana, ao ser parado em rodovia estadual. "Ocorreu uma discussão acalorada entre o suspeito e o policial, que resultou no policial disparando sua arma e ferindo fatalmente o suspeito", informa comunicado de imprensa. “A investigação também mostra que, durante a abordagem policial, o suspeito estava de posse de uma arma de fogo".>