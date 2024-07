AUSTRÁLIA

Perna de surfista é vista na praia após ataque de tubarão

Moradores da região colocaram a perna no gelo e levaram até o hospital

O surfista Kai McKenzie, 23 anos, teve parte da perna arrancada por um tubarão-branco enquanto surfava perto da cidade de Port Macquarie, em Nova Gales do Sul, na Austrália. O acidente aconteceu na última terça-feira (23).

Mesmo gravemente ferido, Kai conseguiu chegar à praia. Um policial de folga que passeava com o cachorro viu a cena e usou a coleira do animal para fazer um torniquete e estancar o sangramento.

O membro arrancado foi trazido pela corrente marinha até a praia. Moradores da região colocaram a perna no gelo e levaram até o hospital onde Kai foi internado para que os médicos avaliassem as possibilidades cirúrgicas. O estado de saúde do jovem é grave, porém, estável.