Pesquisa revela a cor mais comum no guarda-roupa de quem trai

Dado é de plataforma voltada para quem procura relações extraconjugais

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:23

Guarda-roupa com opções coloridas
Guarda-roupa com opções coloridas Crédito: Shutterstock

O vermelho é uma cor que chama atenção e, segundo especialistas, pode dizer mais sobre quem a escolhe do que se imagina. Estudos em colorimetria, ciência que analisa a cor na arte e na psicologia pessoal, indicam que essa tonalidade é a mais comum no guarda-roupa de pessoas que traem.

Um levantamento da plataforma Ashley Madison, site de encontros voltado justamente para pessoas que buscam relacionamentos extraconjugais, indica que essa cor é a mais mencionada em perfis associados à infidelidade. Alguns usuários descrevem o vermelho como o “look ideal para um encontro secreto”, reforçando a ligação entre a cor, desejo e sedução.

A psicologia evolutiva também corrobora a tendência. Estudos publicados na revista Journal of Personality and Social Psychology apontam que o vermelho aumenta a percepção de atração sexual e provoca respostas biológicas mais intensas durante situações de cortejo. Pesquisas da Universidade de Rochester mostraram que homens e mulheres tendem a perceber pessoas vestidas de vermelho como mais atraentes e sexualmente disponíveis, o que ajuda a explicar o fenômeno.

Além de chamar atenção, a cor transmite confiança, sedução e a vontade de ser notado. No contexto digital, como em aplicativos de namoro, o vermelho se destaca ainda mais, potencializando sua função de atrair olhares. 

Vale ressaltar, claro, que infidelidade não pode ser explicada por uma única variável. A traição pode ter múltiplas causas, como baixa autoestima, desejo de novidade, conflitos no relacionamento, vingança ou falta de compromisso.

