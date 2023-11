TÍTULO

Plantado na Bahia, Mangostão desbanca jabuticaba e é eleita melhor fruta do mundo

Originário da Indonésia, o mangostão conquistou o título de melhor fruta do mundo, deixando para trás sua concorrente brasileira, a jabuticaba, que ficou em segundo lugar, de acordo com a classificação do site TasteAtlas.

Essa fruta tropical é elogiada por seu sabor "doce com leves notas de acidez", é nativa das Ilhas da Sonda, e amplamente apreciado na Indonésia, Malásia, Brunei e Timor Leste. Introduzido no Brasil na década de 1940, o mangostão é cultivado principalmente na Bahia e no Pará, com uma produção mais limitada no Espírito Santo.