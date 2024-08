INVESTIGAÇÃO

Polícia da Áustria prende terceiro suspeito de atentado contra show de Taylor Swift

O atentado frustrado estava previsto para quinta ou sexta-feira

Estadão

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 10:36

Taylor Swift Crédito: Shutterstock

A polícia da Áustria deteve uma terceira pessoa por conexão com um complô frustrado para atacar três shows, que já foram cancelados, de Taylor Swift em Viena. Gerhard Karner, ministro austríaco do Interior, informou nesta sexta-feira, 9, que um jovem de 18 anos foi detido na noite de quinta em Viena, após ter supostamente mantido contato com o principal suspeito.

Os investigadores estão analisando as "redes" dos suspeitos, disse o Ministério do Interior à Associated Press na sexta-feira, acrescentando em comunicado que as provas físicas e eletrônicas estão sendo avaliadas.

O principal suspeito, de 19 anos, e outro de 17 foram detidos na terça-feira, enquanto um jovem de 15 anos também foi interrogado, mas não foi preso.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados após descoberta de plano de atentado terrorista a estádio

As autoridades disseram na tarde de quinta-feira que não estavam procurando por mais nenhum suspeito. Na sexta-feira, não havia mais detalhes disponíveis.

Segundo as autoridades, o complô parecia estar inspirado pelo grupo extremista Estado Islâmico e pela Al Qaeda. Os investigadores encontraram material para fabricação de bombas na casa de um dos suspeitos.

Um dos suspeitos confessou que planejava "matar o máximo de pessoas possível fora do recinto do show", apontaram.

As autoridades afirmam que tanto o principal suspeito quanto o jovem de 18 anos, detido na sexta-feira, juraram "lealdade" ao grupo Estado Islâmico.

"Ele estava em contato com o principal responsável, mas não está diretamente relacionado com os planos do atentado", disse Karner "Mas, como soubemos há alguns dias, ele jurou lealdade especificamente ao EI no dia 6 de agosto."

O jovem de 18 anos "é proveniente do ambiente social" do principal suspeito, acrescentou Karner. Três shows com ingressos esgotados foram cancelados na quarta-feira, 7, devido ao complô, causando consternação entre os fãs de Taylor Swift em todo o mundo.

Muitos tinham gastado milhares de euros em viagens e hospedagem na cara capital austríaca para assistir aos shows da turnê Eras no estádio Ernst Happel, que estava vazio na manhã de quinta.

Paixão europeia

A Europa está apaixonada pela superestrela norte-americana. A cidade alemã de Gelsenkirchen foi renomeada "Swiftkirchen" antes dos shows de meados de julho.

Os organizadores do show na Áustria esperavam até 65 mil fãs dentro do estádio em cada show e até 30 mil espectadores fora, onde, segundo as autoridades, os suspeitos planejavam atacar.

O atentado frustrado estava previsto para quinta ou sexta-feira, segundo o ministro austríaco do Interior.