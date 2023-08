Polícia prende quadrilha de aeromoças que vendiam sexo por R$ 12,5 mil

A polícia vietnamita desmembrou uma quadrilha que usava comissárias de bordo para fazer programas sexuais com clientes que pagavam R$ 12,5 mil por pernoite. A chefe do grupo, Vo Thi My Hanh, foi presa em um hotel de Ho Chi Minh, capital do Vietnã, nesta quarta-feira (9).



No local, a polícia encontrou três comissárias na cama com clientes, além de uma modelo também se prostituindo. A prostituição é ilegal no país asiático.



Vo Thi tinha cerca de 30 comissárias a sua disposição. De acordo com a investigação, a chefe do grupo criminoso já fazia programas quando atuava como comissária da Vietnam Airlines, contou o "Sun".