AMÉRICA DO SUL

Polícia resgata 123 mulheres exploradas sexualmente por facção mais temida da Venezuela

Segundo as autoridades, as vítimas resgatadas incluem "três menores de idade e 120 mulheres adultas"

Carol Neves

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 09:34

Operação policial na Venezuela Crédito: Reprodução

A polícia peruana resgatou 123 mulheres, incluindo três menores de idade, que eram exploradas sexualmente por uma facção da organização criminosa venezuelana Trem de Aragua. A operação, realizada na noite de sexta-feira'(7) em diversas áreas de Lima, contou com a participação de centenas de agentes e resultou na detenção de 23 suspeitos de integrar o grupo. >

Segundo as autoridades, as vítimas resgatadas incluem "três menores de idade e 120 mulheres adultas", conforme informou a polícia em um comunicado.Todas as pessoas resgatadas são do sexo feminino. >

Os detidos fazem parte de uma facção do Trem de Aragua chamada "Filhos de Deus", que atua no Peru desde 2021. Essa não é a primeira vez que a organização é alvo de operações policiais no país. Em janeiro de 2024, a polícia já havia resgatado 40 meninas e adolescentes que eram exploradas sexualmente por meio de redes sociais, também ligadas ao mesmo grupo criminoso. >

O Trem de Aragua surgiu em 2014 no estado de Aragua, na Venezuela, e desde então expandiu suas atividades para outros países da América do Sul, como Colômbia, Peru e Chile. A organização está envolvida em uma série de crimes, incluindo tráfico de pessoas, assassinatos, sequestros, roubos e extorsão. >