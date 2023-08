Prigozhin, líder do Grupo Wagner, morre em queda de avião, diz agência russa

Morreu, nesta quarta-feira (23), Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner. Segundo a agência de notíias russa Tass, ele seria um dos passageiros de um avião que caiu na região de Tver.



A informação da morte do líder do grupo Wagner ainda não foi confirmada oficialmente por autoridades russas.



Liderado por Prigozhin, o grupo Wagner é um exército de mercenários que atuava em diversas guerras e disputas a mando da Russia. Recentemente, o grupo foi dissolvido após uma tentativa de golpe contra Putin.