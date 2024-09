MUNDO

Príncipe Harry completa 40 anos e ganha R$ 58 milhões de presente da Rainha Elizabeth; entenda

O príncipe Harry ganhou um presentão de aniversário. Ao completar 40 ano, no último domingo (15), ele recebeu uma verdadeira fortuna: cerca de 8 milhões de libras esterlinas, que equivalem a R$ 58 milhões.

O dinheiro faz parte do fundo fiduciário, criado pela bisavó dele, a rainha Elizabeth, que morreu em 2022. De acordo com o site US Weekly, o fundo foi criado pela monarca em 1994, quando Harry tinha apenas 10 anos. O fundo fiduciário é um acordo legal para transferir patrimônio a herdeiros.