VIOLÊNCIA

Protesto de aposentados em Buenos Aires termina em confronto; fotógrafo é ferido

Segundo a imprensa argentina, ao menos 31 pessoas foram detidas

A mobilização, que normalmente ocorre toda quarta-feira contra a queda do poder de compra no governo de Javier Milei, foi apoiada por centenas de torcedores de futebol de cerca de 30 clubes, organizações sociais e sindicatos.>

Por volta das 17h (horário local), manifestantes vestindo camisetas ou agitando bandeiras com as cores de seus clubes enfrentaram um grande efetivo policial perto do Congresso em sessão, protegidos por uma fileira de barreiras de metal. Os principais gritos das torcidas eram: "estamos com os aposentados", "nós iremos à marcha!".>