CONFLITO

Putin ecoa Trump e diz que republicano poderia ter evitado guerra na Ucrânia

Declaração do mandatário russo foi dada à televisão estatal de seu país

O presidente russo, Vladimir Putin, reproduziu nesta sexta-feira (24) o discurso já conhecido de Donald Trump de que a guerra na Ucrânia não teria eclodido sob sua presidência e disse estar pronto para discutir o conflito com seu homólogo dos Estados Unidos. >

Alegando que não poderia entrar em detalhes, o presidente russo disse que Trump "declarou sua disposição em trabalhar em conjunto" e enfatizou que a Rússia estava pronta para as negociações. A Presidência ucraniana, por sua vez, rejeitou qualquer discussão sobre "a Ucrânia sem a Ucrânia".>

No entanto, na quarta-feira (22), o presidente dos EUA ameaçou a Rússia com sanções mais rigorosas, tarifas e impostos se Moscou não concordar em acabar com o conflito.>