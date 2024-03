MUNDO

Ratos invadem delegacia nos EUA e consomem maconha: 'Estão todos chapados'

Um caso inusitado aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Uma "gangue" de ratos invadiu uma delegacia e consumiu drogas armazenadas na unidade policial.Segundo o jornal britânico "The Guardian", os agentes da unidade dizem que os roedores estão comendo as drogas e têm ficado “chapados” — ou seja, com o comportamento mais lento e abobalhado em razão do entorpecimento causado pelo narcótico.