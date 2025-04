SUCESSO

Refrigerante que foi febre nos anos 80 volta aos supermercados

Empresa já planeja expandir sua linha

A nova versão do Slice é resultado de uma parceria com a Suja Life e apresenta mudanças significativas em sua composição. A fórmula atualizada inclui a adição de nutrientes essenciais e uma redução drástica no açúcar - agora com apenas cinco gramas por lata. Essa reformulação acompanha a tendência atual de consumo de produtos mais saudáveis, atendendo à crescente demanda por opções de bebidas menos calóricas e mais nutritivas. >