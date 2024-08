DESCOBERTA

Reino Unido: arqueólogos encontram restos de avião da 2ª Guerra Mundial

Restos de um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial foram encontrados por arqueólogos no condado de Suffolk, no Reino Unido, próximo ao 80º aniversário de sua queda. Além da fuselagem da aeronave, a equipe encontrou estojos de balas e outros itens, segundo informações do jornal britânico The Telegraph.