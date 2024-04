ACIDENTE

Russa morre ao cair 55 metros enquanto tirava selfie em praia

A russa Inessa Polenko, 39, morreu após cair de um mirante em Abecásia, na Geórgia, extremo leste da Europa, enquanto tentava tirar uma selfie no local. O acidente aconteceu no último domingo, 7. A esteticista teria despencado de uma altura de aproximadamente 55 metros.

Polenko estava no mirante Gagry, onde ultrapassou uma barreira, que alertava os visitantes sobre o perigo de queda, e se posicionou para a foto.

Após tropeçar, ela caiu no precipício que dava para uma praia. Os serviços de emergência foram acionados e a mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma investigação sobre o incidente está em andamento, conforme informações do O Globo.

A esteticista Inessa Polenka acumulava mais de 9 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava fotos do seu trabalho e das suas viagens ao redor do mundo. Como profissional da área de estética, ela tinha clientes em Moscou e em Sochi, onde morava.