Rapper francês Werenoi morre aos 31 anos

Morte ocorreu horas antes de uma apresentação marcada no Azar Club, em Lyon, na França

O rapper francês Jérémy Bana Owana, conhecido pela alcunha artística Werenoi, morreu após sofrer uma parada cardíaca no último sábado (17), em Paris, na França. A morte ocorreu horas antes de uma apresentação marcada no Azar Club, em Lyon. >

Werenoi foi hospitalizado na noite de sexta-feira (16), na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Pitié-Salpêtrière, após sofrer a parada cardiorrespiratória, de acordo com o site francês "Pure Charts". >

No X, a conta do Spotify França publicou uma homenagem ao rapper francês: "Werenoi nos deixou na noite passada. Em apenas cinco anos, o rapper de Montreuil deixou uma marca duradoura no rap e na música francesa como um todo. Nossos sentimentos à família e aos entes queridos".>