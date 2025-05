MUNDO

Ex-presidente dos EUA é diagnosticado com câncer de próstata

Joe Biden e família avaliam opções de tratamento com os médicos

Millena Marques

Publicado em 18 de maio de 2025 às 18:16

Joe Biden Crédito: Shutterstock

O ex-presidente do Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com câncer de próstata na última sexta-feira (16). A doença já se espalhou para os ossos, segundo um porta-voz do democrata neste domingo (18). As informações são do O Globo. >

O diagnóstico de câncer veio após Biden ter sintomas urinários. Os médicos encontraram um “pequeno nódulo” na próstata que exigia “avaliação adicional”. A doença foi “caracterizada por uma pontuação de Gleason de 9 (Grupo de Grau 5) com metástase para o osso”, diz a declaração.>

O câncer de próstata é o mais comum entre homens, segundo o Ministério da Saúde. A metástase acontece quando as células do câncer se desprendem do tumor principal, entram na circulação sanguínea ou linfática e, por meio dela, se disseminam e se alojam em outras partes do corpo.>