GUERRA PELA IA

Saiba quem é o jovem bilionário que mandou recado pra Trump em jornal

Ele se tornou o mais jovem bilionário não herdeiro do mundo em 2021; atualmente seu patrimônio líquido vale US$ 2 bilhões

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 11:25

Num anúncio de jornal, publicado no dia 21 de janeiro, um recado direto para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: "América deve ganhar a guerra de inteligência artificial". A mensagem do Washington Post é assinada pelo fundador e CEO da Scale AI, Alexandr Wang, 28 anos. Pra quem nunca ouviu esse nome, há quatros anos, ele se tornou o mais jovem bilionário não herdeiro do mundo. De acordo com a Forbes, atualmente seu patrimônio líquido vale US$ 2 bilhões. >

O jovem bilionário fez cinco recomendações para que o governo Trump assegure que os EUA liderem a Inteligência Artificial no mundo. Entre elas, sugere que o governo aloque os investimentos em IA dos EUA nos lugares certos, adaptar a estratégia de investimento para refletir mais de perto a indústria, criação de um grupo de trabalho encarregado de rever imediatamente todos os regulamentos relevantes para garantir que a força de trabalho da IA ​​do futuro possa florescer e que prepare todas as agências federais para a IA. Tanto o anúncio de jornal quanto as recomendações feitas ao governo foram publicadas pelo bilionário na rede social X.>

Wang era apaixonado por matemática e programação de computadores desde a infância. Ele se classificou para o Programa de Olimpíadas de Matemática em 2013, para a Equipe de Física dos EUA em 2014 e foi finalista da USACO em 2012 e 2013. Durante a adolescência, Wang trabalhou para o Quora como programador de software. Ele frequentou brevemente o Instituto de Tecnologia de Massachusetts antes de abandonar o curso para ser cofundador da Scale AI em 2016. A empresa atua no segmento de anotação dos dados usados para treinar software de inteligência artificial em visão computacional e transcrição de áudio. Entre os clientes da Scale AI no setor comercial estão Etsy, General Motors, OpenAI, PayPal, Pinterest, Samsung, Toyota e Uber. >