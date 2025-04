MAR AGITADO

Seis morrem e dois desaparecem após ondas gigantes atingirem costa leste da Austrália

Sistema de baixa pressão foi responsável por formação de ondas com mais de 7 metros de altura

Larissa Almeida

Publicado em 20 de abril de 2025 às 10:17

Ondas chegaram a mais de 7 metros de altura Crédito: Mark Baker/AP Photo

Pelo menos seis pessoas morreram e duas estão desaparecidas após ondas gigantes atingirem a costa leste da Austrália durante o feriado da Páscoa. As ocorrências foram registradas entre a costa sul de New South Wales e o norte de Sydney. As informações são da polícia local. >

Segundo o The New York Times, um sistema de baixa pressão foi responsável pela formação de ondas fortes desde a última sexta-feira (18). Foram registradas ondas com mais de 7 metros de altura na costa de Brisbane, no estado de Queensland, segundo dados do governo. >

A agência meteorológica da Austrália havia emitido um alerta de mar agitado para um longo trecho da costa, de Queensland até New South Wales (Nova Gales do Sul), que incluía Sydney, Byron Bay e a Gold Coast. O alerta advertia que as condições poderiam ser perigosas para pesca em rochas, navegação e natação. >

Em New South Wales, cinco pessoas morreram, incluindo um homem que pescava em Wattamolla, ao sul de Sydney. Ele foi arrastado para o mar no sábado (19). Um adolescente que estava com ele foi resgatado e levado ao hospital em estado estável. As outras vítimas estavam pescando ou caminhando sobre rochas quando foram levadas pelas ondas, segundo a polícia. >

Esse homem foi a quinta vítima de afogamento no estado desde sexta-feira, de acordo com a polícia de New South Wales. Todas as cinco mortes, entre a costa sul de New South Wales e o norte de Sydney, foram de homens que, segundo a polícia, estavam pescando ou caminhando sobre rochas na costa quando caíram ou foram levados pelo mar. >